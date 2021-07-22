В Сургуте задержан предприниматель, который пытался дать взятку судебному приставу Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте следственные органы возбудили уголовное дело против 50-летнего предпринимателя, который подозревается по статье "дача взятки".

По информации следственных органов, подозреваемый занималась торговлей продуктами питания на территории Сургута. Около 11 утра 16 июля, в магазине по улице Крылова он передал 15 тысяч рублей судебному приставу-исполнителю ОСП по Сургуту. Деньги он дал в качестве взятки за отсрочку исполнения решения суда о демонтаже незаконно установленного торгового павильона.

От предложенных денег отказался и сообщил о преступлении в службу собственной безопасности УФССП России по ХМАО-Югре, сама передача денег проходила под контролем правоохранительных органов.

По уголовному делу продолжается расследование.

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