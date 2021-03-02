Мегионского предпринимателя задержали за взятку Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело против 45-летнего предпринимателя города Мегион. Он подозревается в даче взятки должностному лицу.

С августа по декабрь 2019 года подозреваемый, в интересах фирм – застройщиков, передал сотруднику Мегионского отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры взятку в сумме более 2,2 миллионов рублей. Деньги он вручил за подготовку и выдачу заключений о соответствии 4-х построенных домов требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе в части энергетической эффективности и оснащения приборами учёта.

Стоит отметить, что дома ввели в эксплуатацию, при том, что часть помещений не соответствуют требованиям жилищного законодательства и не приспособлены для проживания.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. В офисах строительных кампаний провели обыски, по результатам которых изъята финансовая документация, имеющая отношение к расследованию.

По уголовному делу продолжается расследование .