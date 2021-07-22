Плохая вода в Нижневартовском районе может спровоцировать вспышку инфекционных заболеваний

Плохая вода в Нижневартовском районе может стать причиной инфекционных болезней Фото: Юлия Кучеренко

Прокуратура Нижневартовского района проверила информацию о плохой воде, которую поставляют жителям посёлков Аган, Вата, Зайцева речка, Ларьяк, сёл Корлики и Вампугол.

Питьевая вода жителям этих территорий поставлялась муниципальным унитарным предприятием «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство». Как выяснила прокуратура, питьевая вода не соответствует требованиям санитарных правил и установленным нормативам по уровню содержания железа, марганца, аммонийного азота.

Как оказалось, концентрация железа в отобранных пробах воды превышала установленный норматив более чем в 1,5 раза. Ухудшения качества воды может повлечь распространение массовых инфекционных заболеваний, поэтому прокуратура района обратилась в суд с иском о возложении на предприятие и администрацию Нижневартовского района обязанностей по доведению качества воды до установленных нормативов.

Суд полностью удовлетворил иск прокурора, а исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Напомним, мы писали, что в Нижневартовском районе обнаружили очаг заражения инфекцией крупного рогатого скота.