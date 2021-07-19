В Нижневартовском районе выявлен очаг инфекции у крупного рогатого скота Фото: Юлия Кучеренко

По информации ветеринарной службы в Нижневартовском районе в июле этого года зарегистрировано хозяйство, в котором выявлен лептоспироз крупного рогатого скота. Случаев заболевания среди людей не установлено, но Ветеринарная служба и Роспотребнадзор провели проверки в фермерском хозяйстве. За работниками наблюдают медики.

Специалисты поясняют, что лептоспироз – это острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспира. Болезнь поражает капилляры, часто поражает печень, почки, мышцы. Происходит интоксикация, которая сопровождается постоянной лихорадкой. Инкубационный период в среднем составляет около недели, а лечение больных необходимо проводить только в стационаре. Источником инфекции являются различные животные, а человек, больной лептоспирозом не переносит болезнь

Для профилактики лептоспироза есть вакцина, вызывающая развитие специфического иммунитета на 1 год. Плановой иммунизации подлежат люди, которые относятся к группам профессионального риска заражения.