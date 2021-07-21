Специалисты пояснили откуда взялась инфекция у животных в Нижневартовском районе Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовском районе контролируют качество молока и мяса крестьянских-фермерских хозяйств в ежедневном режиме, попадание на прилавок недоброкачественной продукции исключено. Это связано с тем, что накануне, в районе выявлен очаг инфекции у крупного рогатого скота.

По результатам лабораторного исследования сыворотки крови у пяти голов крупного рогатого скота, содержащегося в одном из фермерских хозяйств Нижневартовского района выявлен лептоспироз. Ветеринарная служба Югры начала оздоровительные мероприятия по профилактике инфекционного заболевания. Подозрительные животные изолированы, а ветеринарная служба проводит лечение животных курсом антибиотиков. Через 2 недели после лечения состоится повторный анализ на проверку здоровья поголовья.

Молоко и мясо с изолированных животных населению не поступает. Кроме того, молоко клинически здоровых животных проходит пастеризацию и безопасно для употребления. А мясо в продажу населению не поступает, так как убой не проводится.

Появление такого нетипичного для Югры заболевания специалисты связывают с употреблением в пищу животными кормов, зараженных фекалиями инфицированных лептоспирами грызунов.