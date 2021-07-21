Ремонт участка региональной дороги «Талинка – Советский» завершат к концу сентября Фото: Татьяна Коркина

В Югре благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют ещё 17 километров участка региональной дороги «Талинка – Советский» – с 203 по 220 километр, входящего в состав Северного широтного коридора.

Там уже проведены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия и ведётся укладка выравнивающего слоя дорожного полотна. Ещё на участке проведут комплексную работу по приведению его в нормативное состояние, а именно: укрепят обочины, частично заменят барьерное ограждение, нанесут разметку из термопластика.

Ремонтные работы планируют завершить до конца сентября.

Начиная с 2019 года – с начала реализации нацпроекта, специалисты уже отремонтировали 3 участка транспортной артерии «Талинка – Советский» общей протяженностью 44 километра. В целом уложено около 356 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия.

Мы писали ранее, как начинались ремонтные работы на трассе «Ханты-Мансийск – Талинка».