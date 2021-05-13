В Югре стартовал ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Фото: Юлия Кучеренко

В этом году в Югре планируется построить 2 километра дорог местного значения, которые возведут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, на территории округа отремонтируют 122,5 километра, а именно 107,96 километра региональных дорог и 14,54 километра местных дорог. Также по плану провести электроосвещение на 3,44 километра региональных автомагистралей.

Ремонтные работы уже начались на трассе «Ханты-Мансийск – Талинка» с 44 по 69 километр. Стоит отметить, что ремонт этой важной региональной магистрали, являющейся частью Северного широтного коридора, начался ещё в прошлом году. Там приведено в нормативное состояние 5 километров трассы. В этом году, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние будет приведено ещё 20 километров трассы «Ханты-Мансийск – Талинка». По контракту работы завершатся в 2022 году, но подрядчик планирует выполнить работу на год раньше установленного срока – до конца октября 2021 года.

На региональной дороге «Сургут – Нижневартовск» на участке с 142 по 155 километра в настоящее время ведутся подготовительные работы: специалисты готовят необходимые материалы, завозят на объект дорожно-строительную технику, устанавливают временные знаки. К ремонту дорожники приступят в середине мая. Ремонт этого участка также начался в 2020 году. Работы по ремонту 13 километров транспортной артерии планируется закончить в конце сентября текущего года.