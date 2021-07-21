Пьяная ссора в Когалыме закончилась убийством: мужчину зарезали ножом Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Когалыме следователи завершили расследование уголовного дела против 49-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве знакомого.

Следственные органы сообщают, что 7 мая 2021 года в вечернее время обвиняемый, находился в квартире своего 38-летнего знакомого, проживающего по улице Нефтяников в Когалыме. Мужчины вместе пили алкоголь и во время застолья начали ругаться, из-за того, что мужчина отказался дать хозяину квартиры деньги на наркотики. Во время конфликта гость убил своего знакомого двумя ударами ножом в шею и грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленник ушел из квартиры.

Тело мужчины нашли на следующий день соседи, которые обратили внимание на распахнутую входную дверь в квартиру. На следующий день обвиняемого задержали и он во всём признался. Причём, раньше он уже был судим, в том числе за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

Следователи собрали достаточно доказательств его вины и уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.