В Нефтеюганске подросток на авто сбил мужчину на мотоцикле Фото: ГИБДД России

За сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

На улице Гагарина в Нефтеюганске 17-летний юноша, при выезде с прилегающей территории, столкнулся с движущимся по главной дороге мотоциклом «Сузуки», за рулём которого ехал 30-летний мужчина. В результате ДТП мотоциклист получил травмы.

Кроме того, в округе сотрудниками ГИБДД задержаны 7 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования. 45 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 35 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и напоминает, что нарушение может привести к трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ханты-Мансийке «Ниссан Альмера» "улетел" в кювет: пострадали два человека (подробнее)