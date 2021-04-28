В Ханты-Мансийке «Ниссан Альмера» "улетел" в кювет: пострадали два человека Фото: ГИБДД РФ

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 человека получили травмы.

В Ханты-Мансийске на улице Индустриальная, возле поворота на Рыборазводный завод, 34-летний водитель, за рулём автомобиля «Ниссан Альмера», съехал в кювет. Машина перевернулась и в результате аварии водитель и его пассажир, 28-летняя женщина, получили травмы.

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 8 водителей за управление транспортом в нетрезвом виде, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 13 водителей привлечены к ответственности за выезд на встречку, 33 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает водителям о выборе безопасного скоростного режима в зависимости от дорожных и погодных условий, без резких ускорений, торможений и перестроений.