Нижневартовский боксер улетел на Олимпиаду в Токио Фото: СШОР-НВ.РФ

Нижневартовский боксёр Альберт Батыргазиев и его тренер Руслан Куштанов в составе российской сборной отправились в Олимпийскую деревню, которая находится в Токио. Боксерские поединки в рамках Олимпийских игр пройдут с 24 июля по 8 августа. Нижневартовский спортсмен выступит в весовой категории до 57 кг. Бои спортсменов этого веса пройдут 26 и 29 июля, а также 1, 3 и 5 августа. А 22 июля пройдет официальная жеребьевка боксерских соревнований, по её итогам станет известен первый соперник и дата первого поединка Альберта.

В свои 23 года Альберт является неоднократным чемпионом России и чемпионом Европейского квалификационного турнира 2021 года. Спортсмен выступает в весовой категории до 57 кг. До 2020 года Альберт лидировал в весе до 60 кг. Но выступления в этой категории не были включены в программу Игр, но югорчанин сбросил три килограмма и перешел в другой вес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спортсменка из Нефтеюганска заняла первое место на соревнованиях по дзюдо (подробнее)