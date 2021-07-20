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Происшествия20 июля 2021 11:28

В Урае управляющая компания через суд удалила рекламу наркотиков со стены дома

Руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности
Виктория Терина
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В Урае управляющая компания только через суд удалила рекламу наркотиков со стены дома

В Урае управляющая компания только через суд удалила рекламу наркотиков со стены дома

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура округа активно проверяет соблюдение закона, по которому действует запрет на рекламу наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а ещё запрещена их пропаганда.

Работники ведомства в Урае увидели, что на фасаде многоквартирного дома в микрорайоне 2«А» есть надписи, пропагандирующие запрещенные вещества. Длительное нахождение надписей на фасаде дома свидетельствует о ненадлежащем обслуживании. При этом управляющая компания никаких мер по ликвидации незаконной рекламы не принимала.

Поэтому прокурор города потребовал у руководителя управляющей организации устранить нарушения. Виновный руководитель привлечён к дисциплинарной ответственности. И благодаря пинку, управляющая компания убрала надписи с фасада дома.

Прокуратура округа продолжает контролировать и бороться с наркоманией.

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