В Югре прокуратура забанила сайт, на котором продавали липовые дипломы Фото: Татьяна Коркина

В Югре по требованию прокуратуры заблокировали сайт с информацией о продаже поддельных дипломов об образовании. Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты прокуратуры нашли сайт во время мониторинга интернета. На портале можно было купить диплом дистанционным способом, с доставкой в день оформления заказа.

В соответствие с действующими законами РФ, за распространение подобной информации предусмотрена уголовная или административная ответственность. А вот за подделку диплома, его использование или сбыт, то бишь официального документа, уже грозит уголовка.

Для ограничения доступа к сайту прокуратура направила в суд административное исковое заявление с просьбой признать эту информацию запрещенной к распространению в России. Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил в полном объеме.