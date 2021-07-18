В Югре дала трещину федеральная трасса: участок автодороги сдали после ремонта год назад Фото: Администрация города Урай

На участке автомобильной дороги Советский - Ловинка, который сдали в эксплуатацию прошлой осенью, появился серьезный дефект покрытия на мосту через реку Картопья. Там образовалась трещина и перепад покрытия в 10 сантиметров, сообщают в администрации Урая.

Мост строили в рамках реконструкции и прослужил он без замечаний всего 8 месяцев. После появления трещины и изменения плоскости профиля ответ на претензии дали в департаменте дорожного хозяйства Югры. По сообщению ведомства, разрушенный участок отремонтируют до 15 сентября.

Чиновники говорят, что разрушение покрытия автомобильной дороги на участке подхода к мосту через реку Картопья выявили ещё в апреле, но дефект полностью не устранен, так как ведётся наблюдение. А стоила реконструкции дороги Советский — Ловинка 1,8 миллиардов рублей.

- Ведется мониторинг динамических изменений конструкции дорожной одежды и земляного полотна. Периодически подрядная организация заполняла образовавшиеся трещины битумными вяжущими материалами для исключения проникновения талых и дождевых вод в основание земляного полотна в период весенней распутицы, - говорят в департаменте дорожного хозяйства округа.

Покрытие продолжает разрушаться, а ремонт асфальтобетонного покрытия проведут после полного оттаивания насыпи — в августе-сентябре, а пока скорость движения на этом участке ограничена до 50 км/ч с установкой знака «Неровная дорога».

Конкурс на реконструкцию этой дороги объявили летом 2019 года. По контракту вместе с реконструкцией дороги подрядчик заменил старые мосты на реках Картопья, Конда и Шоушма.