В Югре виновник ДТП ответит перед судом за аварию, в которой пострадал мужчина Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Сургутского района утвердила обвинение по уголовному делу против югорчанина, который обвиняется по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По информации следственных органов, в январе 2021 года водитель автобуса, ехал со слишком высокой скоростью, поэтому не мог постоянно контролировать движение транспорта. Он не убедившись в безопасности дорожного движения, совершил опасный маневр и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП пассажир грузовика получил травмы, повлекшие тяжкий вред его здоровью. Уголовное дело направлено в суд.

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