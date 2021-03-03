В Нягани в страшном ДТП пострадали пять человек, двое из них погибли на месте Фото: ОМВД России по г. Нягани

Сегодня днём на 14 километре автодороги «Нягань-Уньюган» произошло страшное ДТП. 57-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», двигался в сторону посёлка Уньюган. На повороте водитель не справился с управлением, в результате машину занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «КИА-Рио» под управлением 61-летнего мужчины.

В результате аварии женщины-пассажиры «Киа» и «Ниссан» скончались на месте. Водители обоих транспортных средств и 14-летний пассажир «Киа» с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Няганскую окружную больницу.

На месте произошедшего дорожно-транспортного происшествия продолжают работать сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Мы писали ранее о том, как в жутком ДТП на югорской трассе погибли две женщины. Водитель «Хендай» выехал на встречку.

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