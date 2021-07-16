Югорчанину светит срок за хранение оружия и боеприпасов Фото: ОМВД России по Белоярскому району

Отделением дознания ОМВД России по Белоярскому району направлено в суд уголовное дело против жителя района. Его будут судить за незаконное хранение почти 500 грамм пороха и ствола с цевьем от одноствольного гладкоствольного ружья, сообщает ОМВД России по Белоярскому району.

Незаконные предметы нашли у 63-летнего мужчины во время обыска в лесной избе около посёлка Верхнеказымский. Пенсионер рассказал, что порох у него оставили двое мужчин, которые проживали у него в избе какое-то время пока охотились в окрестностях. А ствол он нашёл в тайге, когда собирал ягоды. Оружие и боеприпасы у мужчины забрали.

Мужчину обвиняют по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

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