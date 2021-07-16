В Пыть-Яхе столкнулись "Лада и "ГАЗ": пострадали два человека Фото: ГИБДД России

В Пыть-Яхе на 6 километре Тюменского тракта на пересечении Дорожной улицей 27-летний водитель «Лада», при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «ГАЗ», за рулём которого находился 40-летний мужчина. В результате ДТП водитель «Лада» и его пассажир, 23-летняя девушка, получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 7 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 32 водителя наказаны за выезд на полосу встречного движения, 31 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может привести к трагедии.

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