В аварии на перекрестке в Сургуте пострадали два человека Фото: ГИБДД России

На перекрёстке улицы Геологическая – проспект Комсомольский в Сургуте 71-летний водитель «Мицубиши», при повороте налево на улицу Югорская, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Дэу Нексия», за рулём которой находился 52-летний мужчина. В результате аварии 2 пассажира 17-летняя девушка и 47-летняя женщина, получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования, 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 62 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость движения, а также избегать резких ускорений и торможений.