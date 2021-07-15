Пенсионерка из Пыть-Яха, во время ссоры, зарезала собутыльника Фото: pixabay.com

В Пыть-Яхе, в квартире одного из домов 5 микрорайона, нашли тело 41-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Об убийстве югорчанина, сообщила 68-летняя хозяйка квартиры, которая рассказала, что мужчина пришёл к ней в гости раненый и скончался от травм. Но следователи выяснили, что он пришёл к женщине в гости 12 июля без каких-либо повреждений, а в квартире между ним и хозяйкой произошла ссора. Они вместе выпивали, а во время конфликта женщина 6 раз ударила собутыльника ножом в грудь. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия.

Так как все улики указывали на пенсионерку, она созналась в убийстве. Женщину задержали по подозрению в убийстве. В ближайшее время суд примет решение о заключении её под стражу.

По уголовному делу продолжается расследование.

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