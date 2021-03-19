В Нефтеюганске приятели получили 35 лет тюрьмы на двоих за убийство таксиста. Фото: Ольга Крыльцова

В Нефтеюганске вынесли обвинительный приговор в отношении двух местных жителей. Мужчин судили по нескольким статьям: убийство, разбой, угон авто с угрозой применения насилия и укрывательство преступлений.

В сентябре 2019 года двое жителей города заказали по телефону такси. По их вызову прибыл водитель. Во время поездки один из подсудимых, угрожая ножом, заставил мужчину пересесть на заднее сидение и потребовал у него деньги. Другой подсудимый сел за руль и продолжил движение. Получив деньги, молодые люди купили спиртное и выехали из города.

– Прибыв на берег протоки Чеускина, один из них зарезал таксиста. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия. После совершения убийства они сели в машину и скрылись с места преступления. Злоумышленники похитили у погибшего документы, сотовый телефон и банковские карты, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

С целью сокрытия преступлений один из подсудимых отогнал автомобиль в безлюдное место. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителей г. Нефтеюганска к 17 и 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.