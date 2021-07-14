В Югре в ближайшие сутки ожидается сильный ветер и дождь Фото: Юлия Кучеренко

В Югре синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях в ближайшие сутки. В отдельных районах округа, а именно: в Ханты-Мансийском, Сургутском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Кондинском районах ожидаются сильный дождь и северо-восточный ветер 5-10 м/с, местами порывами 15-18 м/с.

Спасатели региона сообщают, что прогнозируемые погодные явления могут спровоцировать происшествия и чрезвычайные ситуации. Также представлять опасность для быстрого распространения природных пожаров. Югорчанам рекомендуют избегайть нахождения под деревьями или плохо закрепленными уличными конструкциями, не парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами.

При возникновении происшествий следует сообщить по телефону экстренных служб Югры 101 или 112.

Напомним, мы писали о погоде в округе на сегодня.