Погода в Югре на 14 июля 2021 года: дождь и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 14 июля 2021 года: температура воздуха днём +13, +18 °С, в западных районах до +23 °С, на востоке до +8 °С, температура воздуха ночью +4, +9 °С. Облачно с прояснениями. В западных и центральных районах округа местами кратковременный дождь, в восточных районах сильный дождь. Ветер северо-восточный 7 – 12 м/с, в некоторых районах порывы до 15 – 17 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +14, +16 °С, ночью +5, +7 °С. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 7 – 12 м/с, днём порывы до 15 м/с.

Погода в Югре 14 июля 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси в этот день в самом разгаре был сенокос. По этому поводу говорили: «Кузьма-Демьян ни свет ни заря встают, баб на покос ведут»; «Кузьма и Демьян пришли - мы на покос пошли». В трудах проводили свои дни и огородники: нужно было полоть гряды и начинать собирать первые корнеплоды, в том числе для продажи. «Огород - бабий доход», - приговаривали крестьяне. На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) также собирали ягоды - малину и крыжовник, из которых варили варенье, делали компоты. Кстати, считалось, что малиновое варенье, сваренное в этот день, получается особенно вкусным.