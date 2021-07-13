Югорчанин ответит в суде за хранение патронов Фото: ОМВД России по Белоярскому району

В Белоярском в суд направили уголовное дело против 39-летнего мужчины 1982 года, которого обвиняют в незаконном хранении 19 патронов к нарезному огнестрельному оружию.

Патроны нашли у него в квартире, сам мужчина пояснил, что пакет нашёл в лесу, когда шёл на рыбалку. Патроны не считал и не разглядывал, но решил оставить у себя, так как планировал покупку ружья для охоты, а патроны могли бы ему пригодиться. Когда он пришёл домой, то спрятал их в кладовке.

О том, что хранение боеприпасов к огнестрельному оружию не законно белоярец не знал. Но это не помешало возбудить против него уголовное дело .

Напомним, ранее мы писали, что полиция Советского района изъяла у местного жителя целый арсенал оружия.