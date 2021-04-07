Полиция Советского района изъяла у местного жителя целый арсенал оружия Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

Полиция Советского района изъяла целый арсенал оружия у жителя поселка Зеленоборск.

- Мужчина, не имея специального разрешения, хранил дома охотничьи ружья 12 и 16 калибров, 39 патронов и 2 гильзы, включая компоненты и инструменты для снаряжения патронов. Кроме того, у него нашли взрывчатые вещества метательного действия, а также дымный и бездымный порох массой около 1,5 килограммов, - рассказали в ОМВД России по Советскому району.

Со слов подозреваемого, в сентябре 2019 года он нашел в одном из заброшенных домов поселка коробку, перевязанную веревкой. Внутри находились семь банок пороха и патроны, а оружие лежало рядом, завернутое в тряпку. Решив, что пропадать добру не стоит, мужчина забрал его с собой.

Сейчас на югорчанина заведено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы и штрафо до ста тысяч рублей.