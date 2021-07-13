Школьники из Югры прошли в финал конкурса "Большая перемена" Фото: группа в соцсети конкурса "Большая перемена"

Семь югорских школьников попали в финал конкурса «Большая перемена». Счастливчиками стали ученики 5-7 классов из Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута и Когалыма. Ребята сейчас находятся в международном детском центре «Артек» в Крыму. Им предстоит решить проектные задачи вместе со своей командой. Эксперты будут оценивать логическое мышление школьников, их креативность, коммуникабельность, сотрудничество, командную работу и исполнение проектного задания. Всего в конкурсе участвуют 600 школьников из 74 регионов России. Победители отправятся в образовательное путешествие в сентябре по маршруту «Москва – Владивосток – Москва».

Напомним, как Югорские школьники стали победителями конкурса «Первые шаги в науке».