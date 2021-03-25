Югорские школьники стали победителями конкурса «Первые шаги в науке» Фото: pixabay.com

Новое поколение молодых исследователей подрастает в Сингапайской школе. Ученики 4«Б» класса стали победителями XXVII Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке».

Конкурс проходил в режиме онлайн-конференции из студии в Москве. Школьники из Нефтеюганского района представили свои работы в секции «Биология». Оценивали их кандидаты биологических, юридических, медицинских и химических наук, доценты московских университетов. Защита проектов проходила в режиме онлайн, в прямом эфире, под объективами камер, ребята показали результаты своих научных трудов. После выступления школьники отвечали на вопросы жюри и других участников конференции.

Один из школьников провёл исследование по теме «Определение оптимального вещества, продлевающего жизнь срезанным розам». Именно эта работа принесла ему победу в конкурсе «Первые шаги в науке». Мальчик не собирается останавливаться на достигнутом и намерен продолжить исследовать и другие направления науки.

Второй ученик Сингапайской школы впервые участвовал в подобном конкурсе и представил работу по теме «Определение качества сока из ростков пшеницы, полученного в домашних условиях». Юный исследователь решил сравнить самостоятельно изготовленную витаминную добавку из пророщенной пшеницы и аналогичный продукт от известного производителя. Недельные молодые ростки он измельчил блендером и заморозил, получив таким образом полезный продукт, которым можно обогащать фруктовые коктейли. В результате он разработал ряд рекомендаций по самостоятельному выращиванию проростков в домашних условиях. Школьник также планирует продолжить своё исследование и узнать, как изменится качество ростков пшеницы, если зерно проращивать в грунте.