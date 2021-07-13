Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 июля 2021 года увеличилось на 186 человек Фото: pixabay.com

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки зарегистрировано и подтверждено 186 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. С марта прошлого года в регионе зафиксировано 61 932 случая новой коронавирусной инфекции. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 29 случаев, 18-29 лет – 19 случаев, 30-49 лет – 84 случай, 50-64 лет – 37, старше 65 лет – 17. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 173 случаев, 13 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 4 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 170 случаях, по 16 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 12 309 человек, сняты с наблюдения – 236 046 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 1 461 человек, всего прошли обследование 1 867 600 человек.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Сургуте – 42; Ханты-Мансийске – 23; Нижневартовске – 16; Нефтеюганске – 14; Кондинском районе – 14. Также случаи заболевания зафиксировано: в Нягани – 11; Советском районе – 10; Югорске – 9; Урае – 8; Нефтеюганском районе – 7; Нижневартовском районе – 7; Октябрьском районе – 5; Мегионе – 4; Когалыме – 3; Лангепасе – 3; Сургутском районе – 3; Покачах – 2; Пыть-Яхе – 2; Радужном – 2; Ханты-Мансийском районе – 1.

В тяжёлом состоянии находятся 118 пациентов, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день скончались ещё 6 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 850 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 121 человек, за весь период пандемии – 58 990 югорчан.

На сегодняшний день в России выявлено 5 833 175 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в том числе за последние сутки – 24 702 новых случая в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 5 236 214 человек.