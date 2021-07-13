Югорчанин убил друга-наркомана из-за галлюцинаций Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовске совместное употребление наркотиков привело к трагедии. Следственные органы возбудили уголовное дело против 23-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве.

О происшествии сообщила соседка подозреваемого, она услышала звуки борьбы за стеной. Как сообщили в следственном комитете, 11 июля в ночное время, молодой человек, находился в своей квартире вместе с 47-летним гостем. Мужчины поссорились из-за галлюцинаций, которые вызвали наркотики. Хозяин квартиры стал бить своего товарища ножом. В итоге потерпевший получил 20 ударов кухонными ножами в голову, грудь спереди и сзади. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемый заключен под стражу. По уголовному делу продолжается расследование.

Ранее мы писали, как житель Междуреченского убил бывшего своей сожительницы. Он решил отомстить мужчине за то, что тот не прекращает оказывать знаки внимания его женщине.