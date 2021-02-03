Житель Междуреченского убил бывшего своей сожительницы Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Урайский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело против 34-летнего жителя поселка Междуреченский. Он подозревается в совершении преступлений по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух лиц".

По версии следствия 28 января 2021 года в период с 18 до 19 часов, пьяный подозреваемый после застолья со своей сожительницей решил отомстить ее бывшему мужчине за то, что тот не прекращает оказывать ей знаки внимания. Для этого он отправился к дому 36-летнего местного жителя, где ударил его ножом около 9 раз в спину, шею, и живот. Раны оказались смертельными для мужчины. Но на этом злоумышленник не остановился и нанес 2 удара ножом в живот 45-летнему товарищу потерпевшего, который попытался остановить преступника.

Благодаря вызову сотрудников полиции и скорой помощи жителем соседней квартиры, подозреваемый не довел свои действия до конца и второй мужчина остался жив.

Через несколько часов преступника задержали заключили под стражу. По уголовному делу продолжается расследования и выясняются все обстоятельства происшествия.