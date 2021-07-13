В Сургуте из-за разрушения ливневой канализации обрушилась дорога Фото: Татьяна Коркина

Власти Сургута назвали причину обрушившейся накануне дороги. Последствия провала асфальта по улице Крылова на подходе к улице С. Билецкого со стороны улицы Аэрофлотской устраняют с пятницы. Как сообщают в администрации города, причиной, послужившей обрушению, стал частичный провал ливнёвки. Сегодня аварию обещают полностью устранить.

Чтобы обезопасить движение и предотвратить ДТП, участок проезжей части успели вовремя перекрыть. Дорожники подсыпали материал в полость провала, после чего выполнили подсыпку щебнем. После усадки участок заасфальтируют.

Напомним, мы писали ранее, что в Югре стартовал ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ремонтные работы уже начались на трассе "Ханты-Мансийск – Талинка".