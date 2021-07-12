Двое югорчан пропили имущество и обратились в полицию Фото: pixabay.com

В Советском районе состоялся суд против двоих местных жителей, которых обвинили в заведомо ложном доносе.

Как сообщают ОМВД России по Советскому району, в августе 2019 года 34-летний и 43-летний жители Пионерского написали заявление в полицию. Мужчины пытались скрыть перед родственниками передачу под залог принадлежащего им имущества и то, что они потратили деньги на алкоголь. Один из мужчин сообщил о краже двух DVD-плееров и приставки спутникового телевидения из квартиры. А второй о краже телевизора и сканера из принадлежащей ему квартиры.

Полицейские выяснили, что первый мужчин, заложил своё имущество за 500 рублей знакомому, потратил вырученные деньги на спиртное. Другой мужчина спрятал свой телевизор в погребе, сканер отдал на хранение, а следы взлома инсценировал.

Против югорчан возбуждены уголовные дела, а суд назначил им наказание, одному штраф, а другому 8 месяцев лишения свободы. Помимо наказания за преступление, им предстоит выплатить ущерб по затраченному рабочему времени каждого сотрудника полиции, которые работали по ложным заявлением, что составляет 45 тысяч рублей.