Пьяный житель Мегиона не хотел уходить от бывшей сожительницы и ударил полицейского Фото: pixabay.com

Следователи Лангепаса завели уголовное дело против 34-летнего жителя Мегиона. Он подозревается по статье "применении насилия в отношении представителя власти".

По информации следственного комитета, 20 июня 2021 года около 8 часов вечера выпивший подозреваемый, находился в квартире своей бывшей сожительницы. Женщина вызвала полицию из-за того, что её экс-возлюбленный избил её и не хотел уходить из квартиры. Когда приехала полиция дебошир ударил сотрудника полиции ногой в грудь и 2 раза руками по лицу.

По уголовному делу продолжается расследование.

Это не первый случай в Югре за лето, мы писали о происшествии в Урае. Там, пьяная женщина вызвала полицию, чтобы разобраться с сожителям, а в итоге сама обматерила и ударила полицейского.

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