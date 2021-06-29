Пьяная югорчанка вызвала полицию, обругала их матом и нанесла удар ниже пояса Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Урае следователи возбудили уголовное дело против 48-летней местной жительницы. Она подозревается по статье "применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти".

Как сообщают в ведомстве, 22 июня в вечернее время, сотрудники ППС приехали к одному из домов 2-а микрорайона, по вызову местной жительницы о поступающих в её адрес угрозах от сожителя. Во время разбирательства нетрезвая женщина отказалась писать заявление на своего мужчину. В ответ на слова полицейского о ответственности за ложный донос югорчанка начала его оскорблять матом и бить ногами в пах.

По уголовному делу проводится продолжается расследование.

Напомним, о подобном случае мы писали ранее, в Нижневартовске пьяная женщина напала на полицейского и три раза укусила его за правое предплечье.