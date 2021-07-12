В Радужном обновят сквер имени Муравленко Фото: Департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры

В Радужном обновят сквер имени героя социалистического труда СССР Виктора Муравленко. На площадке уже проводятся работы по благоустройству, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Работы проведут в два этапа: обновят и установят детские, спортивные, игровые площадки, скамейки, урны. Уже провели монтаж наружного освещения, озеленение, установлены пандусы. Кроме того, на территории появится бюст советского организатора нефтяной и газовой промышленности, руководителя крупнейшего в нефтяной промышленности СССР предприятия Виктора Муравленко, в честь которого назван сквер.

В сквере убрали старые клумбы, подпорные стенки, пандусы. Сейчас проводят работы по устройству подземного перехода и тротуара. В планах закончить работу по первому этапу - 15 августа. Реализация второго этапа начнётся в 2022 году. По информации Департамента общественных и внешних связей Югры, общая стоимость работ - 43 миллиона рублей.

Напомним, мы писали о том, что в Ханты-Мансийске начали проектирование общественного пространства напротив Окружной клинической больницы.