Жители Ханты-Мансийска могут поучаствовать в проектировании нового сквера

В Ханты-Мансийске начали проектирование общественного пространства Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске начали проектирование общественного пространства напротив Окружной клинической больницы в границах улиц Комсомольская, Калинина, Ленина. Территорию для благоустройства выбрали по результатам голосование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». За этот объект свои голоса отдали 1726 хантымансийцев.

- Территория должна активно использоваться в любое время года: летом горожане смогут провести время с детьми на игровой площадке, сидя на комфортных качелях, поблизости расположат автопарковку и кафе с летней верандой, а зимой будем развивать территорию, как одна из ключевых площадок новогодней столицы, здесь разместится городской каток с прокатом и горки, - рассказала главный архитектор города Ольга Фролова.

Сейчас проводится проектирование сквера и каждый житель города может направить свои предложения по его благоустройству архитектору Ольге Фроловой на frolovaoi@admhmansy.ru. Эскизные проекты пройдут общественные обсуждения на городских площадках в различных форматах.