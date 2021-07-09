Смертельное ДТП в Октябрьском районе: «Тойота» врезалась в стоящий «Камаз» Фото: ГИБДД России

На автодороге «Нягань - Приобье» в Октябрьском районе произошло смертельное ДТП. По информации ГИБДД, 46-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота», врезалась в стоящий на обочине «Камаз». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Тойоты» получила травмы, а её пассажир - 35- летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования. 28 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 24 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и соблюдать безопасную скорость, а также избегать резких ускорений и торможений.

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