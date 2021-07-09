В Ханты-Мансийске появится веревочный парк «Каснэ Маа» Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» появится веревочный парк «Каснэ Маа». Открытие, которого приурочат ко Дню коренных народов 9 августа. Название парка в переводе с мансийского означает место для состязаний.

В департаменте культуры Югры обещают, что каждый посетитель музея, купивший билет, будет получать скидку на посещение веревочного парка. Жители и гости столицы всех возрастов смогут посетить парк для семейного отдыха.

Веревочный парк имеет 32 этапа и четыре трассы, каждый сможет выбрать веревочный маршрут, исходя из своего возраста и физических возможностей. А для самых маленьких посетителей создали скалодром.

Проект создан, благодаря поддержке департамента культуры Югры и общины коренных малочисленных народов Севера «Востыхой» и общественной организации «Спасение Югры».

Напомним, мы писали ранее, что в Ханты-Мансийске появится прокат электросамокатов и первые прокаты откроются на площади возле Речного вокзала и парке имени Бориса Лосева. Протестировать самокаты жители города смогут уже в конце лета.