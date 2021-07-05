В Ханты-Мансийске появится прокат электросамокатов Фото: Туристско-информационный центр

В Ханты-Мансийске появится прокат самокатов. Эта идея возникал у одного из предпринимателей города - Виктора Литвинова. Он отметил, что подобного проекта в округе нет и предложил городским властям его поддержать. Представители городской администрации, руководство МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» одобрили идею. Скоро станции с электросамокатами появятся на площади возле Речного вокзала и парке имени Бориса Лосева. Протестировать самокаты жители города смогут уже в конце лета.

- Набережная Иртыша и парк Бориса Лосева — популярные места отдыха у горожан и гостей Ханты-Мансийска, поэтому на наш взгляд такая услуга, как прокат электросамокатов, здесь будет востребованной, — рассказала директор МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей" Анна Линкер.

Она также отметила, что каждый желающий сможет не только прокатиться на самокате, но и посмотреть основные достопримечательности города, что станет ещё одним туристическим проектом. Сначала планируется запустить 20 самокатов, а после пробного периода, инициаторы проекта хотят ввести больше транспорта и открыть новые станции в разных районах города для более комфортного передвижения. Если проект будет пользоваться спросом, то реализовываться он будет и в других городах округа. Причём, арендовать самокат можно будет через специальное приложение, а после поездки электросамокаты необходимо будет поставить на одну из выбранных на карте станций для автоматической подзарядки.