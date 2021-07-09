В Сургуте задержали мужчину за кражу телефона Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 44 преступления. По горячим следам раскрыто 22, в том числе: 3 случая причинения тяжкого вреда здоровью, 10 краж из, из них 1 – квартирная, 1 мошенничество, 1 экономическое преступление, сообщает Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

Одно из преступлений совершено в Сургуте. Там, уже судимый раньше мужчина украл телефон, стоимостью 50 тысяч рублей, у посетителя торгового дома. Злоумышленник признал свою вину и находится под подпиской о невыезде.

Ещё одну кражу совершил мужчина в Мегионе, он залез в нежилое помещение и похитил четыре радиатора системы отопления, на сумму 6 тысяч рублей. Ещё одно преступление произошло в Нягани. Кассир одного из банков, при пересчёте наличных денег, нашёл поддельные 5 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска Сургута нашли 47-летнего подозреваемого, который в магазине по улице Ленина наворовал на 35 тысяч рублей, украв парфюмерную продукцию. Преступник сознался в воровстве и ждёт заслуженного наказания под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.