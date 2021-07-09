Погода в Югре на 9 июля 2021 года: осадков не ожидается Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 9 июля 2021 года: температура воздуха днём +25, +30 °С, по восточной половине +19, +24 °С, ночью +12, +17 °С, местами до +7 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью слабый ветер, а днём 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +27, +29 °С, ночью +13, +15 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

Погода в Югре 9 июля 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день на Руси подмечали приметы погоды. Если шёл дождь - это означало, что всё лето до сентября будет мокрым. Хорошая же погода предвещала тепло и солнце семь недель подряд. Русские люди собирали землянику и всегда любили эту ягоду, особенно дети - для них она была одним из главных лакомств. Об этой ягоде сложено множество поговорок — например, такая: «Первую ягоду в рот кладут, а вторую в дом несут». Что в народе хотели этим сказать, понятно: трудно удержаться от соблазна отведать первую поспевшую землянику, а уже после, утолив голод, можно заняться и заготовкой ягод.