Партия «Новые люди» отобрала кандидатов для выборов в Госдуму

Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы. Решение было принято на Всероссийском съезде партии в Москве.

В федеральном списке оказались два человека – лидер партии Алексей Нечаев и бывшая глава Якутска Сардана Авксентьева, известная как «самый народный мэр России». Также на съезде было принято решение о выдвижении 239 кандидатов по 37 избирательным группам. 215 кандидатов пойдут по одномандатным округам.

- Мы стали партией, которая не прячется от людей, а которая идёт к людям. Это в России не принято. Вы знаете многих наших кандидатов в лицо. Наши кандидаты - это люди очень профессиональные. Они не только что-то уже сделали в прошлом для себя и своей семьи, они также делают многое для регионов, в которых живут, - рассказал лидер партии Алексей Нечаев.

Нечаев отметил, что за прошлый год партии удалось открыть отделения более чем в 75 регионах страны и сформировать более 600 избирательных штабов в разных городах страны. По его словам, поддержать избирательную кампанию готовы десятки тысяч сторонников партии.

Ханты-Мансийский автономный округ на выборах в Госдуму будет представлять предприниматель из Ханты-Мансийска Владимир Цейтлин, участник проекта #ДебатыКандидаты.

Владимир Цейтлин-кандидат от партии "Новые люди" от Югры

В Госдуме Владимир планирует заняться развитием дворовой инфраструктуры и защитой интересов предпринимателей.

Другие регионы тоже не останутся без внимания: партия примет участие в выборах депутатов более, чем 30 региональных Заксобраний, а журналист Владимир Чернышов и предприниматель Светлана Горева поборются за кресло губернатора в Хабаровском крае и Ульяновской области.