Автоледи на «Рено» не справилась с управлением и съехала с дороги Фото: ГИБДД России

На 10 километре автодороги «Нягань – Приобье» в городе Нягань 33-летняя женщина-водитель «Рено», не справилась с управлением и съехала с дороги. В результате аварии её пассажирка - 58-летняя женщина получила травмы.

Кроме того, за прошедший день на территории округа ГИБДД задержали 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования, 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также, 30 водителей наказаны за выезд на встречку, а 34 – за нарушение требований к перевозке детей.

Югорская Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния дороги, а также избегать резких ускорений и торможений.