Югорчанка лишилась крупной суммы при продаже гаража Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 11 случаев мошенничества, югорчане подарили злоумышленникам 3 миллиона рублей. Так, в Сургуте 35-летния женщина, продавая гараж, поверила псевдо-покупателю. Он говорил, что готов перевести на её счёт задаток за сделку и женщина, не подозревая подвоха, предоставила коды из смс-сообщений своего мобильного банка. С её счёта испарились 200 тысяч рублей вместе с покупателем гаража.

Другая наивная жительница Урая поверила мнимому сотруднику банка, который убедил женщину сохранить свои накопления в безопасности и перевести деньги на безопасный счёт. Сумма перевода составила 50 тысяч рублей, а после этого югорчанке вновь перезвонил псевдо-банкир и пояснил, что по техническим причинам деньги не поступили на счёт и необходимо оформить кредит в банке. Северянка поняла, что её обманули телефонные аферисты. По аналогичной схеме злоумышленникам удалось обвести вокруг пальца пожилую жительницу Октябрьского района, пенсионерка также подарила телефонным мошенникам 50 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.