Жительница Мегиона в пьяной ссоре зарезала сожителя Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Мегионе произошло убийство, 40-летняя местная жительница зарезала своего сожителя. Лангепасский межрайонный следственный отдел СУ СК России по ХМАО-Югре возбуждил против неё уголовное дело.

По информации следственных органов, 4 июля 2021 года около 17 часов пьяная подозреваемая начала ссорится со своим 43-летним сожителем. Во время словесной перепалки, женщина ударила возлюбленного кухонным ножом в живот. От полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемая задержана и в ближайшее время суд решит её судьбу. По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, ранее мы писали, как в Когалыме женщина ударила мужа бутылкой по голове, а после зарезала ножом. Между супругами возникла ссора из-за того, что женщина недовольна постоянным пьянством своего мужчины.