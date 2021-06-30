В Югре учредитель одной из строительных компаний сокрыл 66 миллионов налогов Фото: pixabay.com

В Югре вторым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело против директора одной из строительных компаний. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

С января по декабрь 2017 года подозреваемый, являясь одним из учредителей и фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью, захотел присвоить себе все доходы предприятия. Он представлял в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности, тем самым уклонился от уплаты налогов на 66 миллионов рублей.

Чтобы возместить ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, следователем направлено в суд ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, в том числе 3 автомобиля общей стоимостью 10 миллионов рублей.

По уголовному делу продолжается расследование.