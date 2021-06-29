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Происшествия29 июня 2021 16:16

За незаконную продажу алкоголя продавец из Югры пойдет на исправительные работы

Девушка уже отвечала за подобное преступление
Виктория Терина
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За незаконную продажу алкоголя продавец из Югры пойдет на исправительные работы Фото: pixabay.com

За незаконную продажу алкоголя продавец из Югры пойдет на исправительные работы Фото: pixabay.com

Участковый из Ханты-Мансийска выявил незаконную продажу алкоголя в одном из магазинов города.

Во время проверки оказалось, что 20-летняя продавец магазина, уже раньше наказанная за нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершила повторное, аналогичное преступление. При этом югорчанка осознавала что делает и какие за это могут быть последствия.

За повторное нарушение правил реализации алкоголя против продавца возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить максимальное наказание - исправительные работы сроком до 1 года.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Мы также писали о том, как югорчанка продала алкоголь подростку и за это ответит по закону.