Югорчанка продала алкоголь подростку и за это ответит по закону Фото: pixabay.com

Сотрудники УМВД России по городу Сургуту выяснили, что продавец одного из магазинов по улице Толстого продала алкоголь подростку. Сотрудница торговой точки, не потребовала паспорт у покупателя и не убедилась в его совершеннолетии. Молодому человеку, купившему алкогольный напиток, оказалось всего 16 лет.

Стоит отметить, что подозреваемая уже привлекалась к административной ответственности по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и получила штраф в размере 30 тысяч рублей.

Теперь против женщины возбуждено уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Продавцу грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, мы писали о том, как в Сургутском районе выявлена незаконная продажа алкоголя. Нарушитель уже был судим за подобное преступление.