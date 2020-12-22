В Сургутском районе выявлена незаконная продажа алкоголя Фото: pixabay.com

В Лянторе 38-летний мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем, не имея оформленного по закону юридического лица, продал алкоголь. У подозреваемого изъято более 3 тысяч литров различных алкогольных напитков, в том числе вино, водка, коньяк. Он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, судом ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей и исправительных работ на срок 10 месяцев.

Теперь против него возбуждено новое уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции". Предприниматель может получить штраф от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев либо исправительные работы на срок до одного года. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Полицейские обращаются ко всем югорчанам: обо всех фактах продажи алкогольной продукции в ночное время, в том числе несовершеннолетним, сообщать по круглосуточному телефону дежурной части 102.