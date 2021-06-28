Житель Нижневартовска мечтал стать водителем и попался в руки мошенников Фото: Татьяна Коркина

Житель Нижневартовска на сайте «Авито» увидел объявление об оказании "помощи" по обучению и сдаче экзаменов в ГИБДД, а также получению водительского удостоверения.

Его заинтересовало предложение, ведь ему как раз требовалась помощь в сдаче практического экзамена, так как обучение в автошколе он прошёл. В переписке, автор объявления убедил мужчину, что ему окажут помощь и будут с ним находиться в автомобиле при сдаче экзамена. Сомнительный помощник попросил заплатить за услугу сначала 11 тысяч рублей, а затем ещё 11 тысяч рублей. Получив деньги, мошенник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело. Аферистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Мы писали о преступлении в Сургуте. Там, водителя поймали с купленными, поддельными правами.